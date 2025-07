Pordenone appalti sanitari usati per lavori privati | dipendente dell’ospedale sospeso accuse pesantissime

Dipendente sanitario di Pordenone sospeso e allontanato: avrebbe usato materiali e appalti ospedalieri per fini privati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pordenone, appalti sanitari usati per lavori privati: dipendente dell’ospedale sospeso, accuse pesantissime

In questa notizia si parla di: pordenone - appalti - privati - dipendente

Dipendente di Asfo faceva l'idraulico a tempo perso con materiali ordinati per l'ospedale; Appalti truccati e materiale pubblico per scopi privati: dipendente dell’ospedale di Pordenone nei guai; Polizia smaschera un dipendente pubblico: sottratti materiali sanitari per usi privati.

Materiali ospedalieri usati per fini privati: indagato un dipendente dell’ospedale di Pordenone - PORDENONE — Un dipendente dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in servizio presso l’ospedale di Pordenone, è stato indagato per una serie di reati che hanno messo in luce un sistema di irregolar ... Secondo nordest24.it

Polizia smaschera un dipendente pubblico: sottratti materiali sanitari per usi privati - PORDENONE – La Polizia di Stato ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo di 44 anni, dipendente dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in servizio presso l’ospedale di Pordenone. Segnala pordenoneoggi.it