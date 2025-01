Ilrestodelcarlino.it - Odissea nel caro-affitti: "Prezzi alti e case fatiscenti. Questa città ci respinge"

alle stelle,esorbitanti pere appartamenti, che studenti e lavoratori spesso accettano pur di avere un tetto sopra la testa. L’emergenza abitativa ha tante forme e, sotto le Due Torri, è sempre più allarmante. Il nostro viaggio all’interno delle vie del centro storico ci restituisce un’immagine che ricorre da tempo nello scenario bolognese e che si può riassumere così: "Vivere inè diventato un lusso". I primi a soffrirne sono gli studenti universitari, che lasciano le lorod’origine per studiare all’Alma Mater. "Posso frequentare qui perché sono rientrata nei criteri per ottenere la borsa di studio – inizia Maura Raco –. Mi sento fortunata, anche se non ho la certezza di poter godere dicondizione anche il prossimo anno e per questo sono preoccupata, soprattutto se penso a tanti miei amici che non si sono potuti allontanare da casa, perché non sarebbe stato sostenibile per le loro famiglie".