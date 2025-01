Bergamonews.it - Mezza Maratona a Bergamo, come cambiano le corse Atb

. Atb comunica i provvedimenti adottati in occasione della “Half Marathon” che si terrà domenica 2 febbraio 2025. Verranno adottate le seguenti modifiche di percorso:Linea 1:Dalle 7 alle 8:30 (via Roma chiusa)le vetture della linea 1 percorreranno in entrambi i sensi di marcia: via Camozzi, via Frizzoni, via Muraine, via S. Giovanni, via Verdi, via Petrarca e percorso normale.Dalle ore 8:30 al termine della manifestazione (previsto per le ore 13:00)leprovenienti da Boccaleone e Aeroporto saranno limitate a Porta Nuova (Chiesa Grazie) da dove ripartiranno per le rispettive destinazioni percorrendo via Gallicciolli, via Taramelli, via A. Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Tiraboschi, Porta Nuova farmacia e percorso normale;dalle 10 verrà istituito un servizio navetta da via Zelasco per Colle Aperto sul percorso: via Zelasco, via Locatelli, viale Vittorio Emanuele, Mura.