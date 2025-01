Ilfattoquotidiano.it - “Le maschere mi hanno sempre protetto, mi nascondevo dietro le personalità degli altri”: il creator dietro i video di Pippo e Lycia, Michele Basile, si racconta

“Oggi lasi rovina, ragazze”. Da alcuni mesi è lei la commerciante più amata del Paese. Con un inconfondibile accento romagnolo e un aspetto decisamente appariscente,è la regina dei mercati italiani, e poco importa se con il suo fare empatico riescea imbrogliare i clienti.di lei si nasconde, 35enne nato a Monza che oltre ad essere attore e voice talent, da qualche anno è anche undi successo. Quasi 900mila i follower che su TikTok seguono le avventure dei personaggi cui dà vita (e voce), a partire dal teneropassando per l’amica empatica Titty e nonna Franca. FQMagazine ha raggiuntoper conoscere la personai filtri e sapere qualcosa di più della sua ascesa nel mondo del web.Qual è stato il tuo percorso professionale prima dei social?A 13 anni mi sono iscritto a un corso propedeutico di teatro per adulti perché nel mio paese ce n’era solo uno e non era pensato per i ragazzi.