Lavori in città in partenza da lunedì

Arezzo, 31 gennaio 2025 –stradali da3 febbraio: fino a venerdì 7 febbraio sono previsti dalle 8,30 alle 17,30 il restringimento dell’accesso al parcheggio privato di fronte al civico 99/A di via Piero Calamandrei e la chiusura della corsia ciclo-pedonale nel tratto compreso fra i civici 99/A e 103. Sempre in questa prima settimana del mese scattano dalle 8,30 alle 17,30 il restringimento della carreggiata, mantenendo comunque una larghezza di 7 metri a garanzia del transito dei mezzi pesanti e del trasporto pubblico, e il divieto di sosta con rimozione in via Romana, lato civici dispari, dall’intersezione con via Ugo Foscolo al civico 84 e su ambo i lati di via Ugo Foscolo dall’intersezione con via Romana a quella con via Padre Teodosio. Attenzione in questo secondo tratto anche alla chiusura del marciapiede adiacente alla carreggiata.