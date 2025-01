Juventusnews24.com - Juve PSV, ufficiali date e orari: quando si giocheranno i due match di andata e ritorno del playoff Champions

di RedazionentusNews24PSV,si giocherà il doppio confronto valido per ildiLeague. Tutti i dettagliLa UEFA ha comunicato lee gliper idiLeague. Lantus è stata sorteggiata contro gli olandesi del PSV, affrontati nel primodella nuova edizione 2024-2025.Lagiocherà l’in casa, all’Allianz Stadium, martedì 11 febbraio alle 21.00. Il, in trasferta come da regolamento UEFA, si disputerà invece mercoledì 19 febbraio sempre alle ore 21.00.Leggi suntusnews24.com