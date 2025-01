Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, novità sull’esterno a due giorni da Juve Empoli: gli aggiornamenti dalla Continassa

di Marco Baridon, fisioterapia per l'esterno a due giorni da Juve Empoli: gli aggiornamenti da Torino sul calciatore della rosa di Thiago Motta

Direttamente dalla Continassa arrivano novità molto importanti riguardo alle condizioni di Andrea Cambiaso, che ha saltato l'ultimo impegno in Champions League contro il Benfica per alcuni nuovi fastidi alla caviglia.

Secondo quanto appreso da Juventusnews24 stamattina l'esterno bianconero si è sottoposto a fisioterapie a due giorni dalla sfida in programma domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium contro l'Empoli. È molto difficile, comunque, che possa recuperare per questo impegno.