Il territorio sconosciuto dell’Umanesimo Economico

Con il bagaglio di conoscenza acquisita circa le crisi economiche, cosa può accadere se si persevera nella ricerca di mitigare le fluttuazioni cicliche raccontandosi favole con lo sguardo così fisso su ciò che è stato da ignorare che sono in corso le crisi di quella che viene definita Scienza economica? Queste crisi potrebbero portare a cambiamenti significativi degli interventi economici sempre che ci si liberi dalle trappole favolistiche e si decida di inoltrarsi nel. Addentrandosi, si comprende che le caratteristiche della cosiddetta scienza economica la distinguono nettamente dalle scienze naturali. Per questo, è favolistico attribuire un valore scientifico alle previsioni economiche. Le tendenze future dell’economia sono soggette all’incertezza del comportamentodelle persone che agiscono secondo le loro emozioni, le norme sociali e le considerazioni etiche non traducibili in dati economici per trarne conclusioni sul rapporto causa-effetto.