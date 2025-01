Lanazione.it - Il teatro all'aperto del palazzo comunale intitolato a Giulio Vignoli

Arezzo, 31 gennaio 2025 – L'Amministrazionedi Monte San Savino ha deliberato l'intitolazione delall'delalla memoria di, figura di spicco nella vita politica, amministrativa e culturale della città. Nato ad Arezzo il 15 settembre 1940 e deceduto a Monte San Savino il 15 aprile 2016,ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità savinese, distinguendosi per il suo impegno nella promozione della cultura e delpopolare. Regista e autore di numerose rappresentazioni teatrali,è stato un punto di riferimento per la vita culturale cittadina, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione delle tradizioni locali. Tra le sue tante iniziative, si ricorda il ruolo di coordinatore della Rievocazione Storica del Baldovino di Monte, evento di grande rilievo per il territorio.