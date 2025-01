Ilgiorno.it - Da Traorè a Cissè. Storie di chi ce l’ha fatta e adesso sogna la serie A

Dietro a un gol, a un’esultanza o a una smorfia ci sono anche un’infinità di. Nei campionati professionistici ma ancor di più nell’universo del calcio giovanile. Carriere più in discesa talvolta, intrise di fatica, disperazione e povertà dall’altro. I migranti del pallone sono migliaia in tutta Europa: ogni giorno tantissimi ragazzini poco più che bambini lasciano l’Africa con i barconi in cerca della “terra promessa“ che in quel caso è una sfera di cuoio che rotola in Europa. Meglio ancora se in Italia. Un percorso agli antipodi rispetto a quello dorato o almeno più comodo di tanti coetanei, che arrivano sui palcoscenici professionistici dopo una trafila sui campetti in erba, con le scarpette bullonate e i palloni di marca. Gli “sciuscià“ del calcio che arrivano dal Continente Nero hanno tante speranze, per loro quel pallone diventa la fortuna più grande.