Cultura | lunedì terzo appuntamento per Incontri sul dialetto con Vincenzo De Simone

Leggi su Ildenaro.it

È dedicato all’artista napoletanoDeildegli ‘sul’, a cura del Comitato tecnico per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio linguistico napoletano, organizzati dalla Fondazione Campania dei Festival. L’incontro si terrà3 febbraio alle 16 al Musap – Museo Artistico Politecnico di Napoli, in piazza Trieste e Trento. All’incontro, che sarà moderato da Salvatore Iacolare, docente di Linguistica italiana presso l’Università di Napoli Federico II, parteciperanno l’architetto Franco Lista e il poeta Giovanni D’Amiano, autore di raccolte di versi in italiano e in napoletano. L’introduzione e le letture in scaletta al Musap saranno a cura di Umberto Franzese. Vincitore del premio Masaniello per la poesia nel 2012,Deè anche l’autore del libretto del secondo atto dell’opera lirica Luisa Sanfelice e di ‘E cunte d’ ‘o core (Bertoni Editore), racconti in versi tratti dal libro Cuore di Edmondo De Amicis.