Carne e salumi accanto a cibi etnici | Un mix che i clienti apprezzano

La cultura contadina può incontrare il mondo dei social al mercato comunale di piazza Wagner che, nato nel 1929, è il più antico della città. "Del maiale, come è noto, non si butta via niente. E noi abbiamo tutto", esordisce Roberto Dibenedetto, di 39 anni, che da padre e madre, rimasti al suo fianco dietro il banco, ha raccolto il testimone della salumeria e macelleria suina ed equina “Meri“. Acronimo che racchiude le iniziali di tutta la famiglia: Maria ed Emanuele, i genitori, Roberto e Ilaria, i figli. E i social? "Pubblico contenuti quotidiani su Instagram, Facebook e TikTok. Così le persone possono vedere quello che offriamo, anche a distanza. Abbiamo anche una nostra app e una mailing list con oltre 2mila iscritti". L’attività familiare va avanti da quasi 20 anni. Anzi, da più tempo se si considera che Emanuele ha cominciato molto prima, insieme ai fratelli – a pochi metri c’è un’altra postazione Dibenedetto –.