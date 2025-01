Anteprima24.it - Benevento-Monopoli, il piano traffico: chiuse via Avellino e via Santa Colomba

Tempo di lettura: < 1 minutoCon la riunione del Gos di questa mattina, si è messa in moto la macchina organizzativa in vista diin programma lunedì 3 febbraio alle 20:30 allo stadio “Ciro Vigorito” quando sono attesi dalla puglia circa 400 tifosi. Con apposita ordinanza, è stato disposto il divieto di transito per i veicoli e per i pedoni in viae in tutto il tratto di via. Il divieto scatterà alle 18 e avrà termine alle 24, in ogni caso al termine della manifestazione. Con un’altra ordinanza, poi, il Comune ha disposto il trascolo del terminal bus da via Rivellini a via Raffaele Delcogliano (nella zona alta della città, nei pressi dell’Ospedale San Pio). Per tale ragione è stata prevista l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, eccetto autobus extraurbani, nell’area di parcheggio prospiciente l’università Giustino Fortunato dalle ore 16 alle 24 al fine di consentire l’effettuazione dello stallo tecnico dei bus extraurbani.