Bayern Monaco-Holstein Kiel il Pronostico | quote decenti per l’OVER Kane mattatore

Dopo il 3-1 sullo Slovan Bratislava in Champions, ilsi concentra sulla Bundesliga, dove ha allungato il vantaggio sul Leverkusen. Il calendario favorisce la squadra di Vincent Kompany, che affronta il fanalino di coda, reduce dal pareggio contro il Wolfsburg ma scivolato nuovamente all’ultimo posto dopo la vittoria a tavolino dell’Union Berlin.Ilha il titolo sempre più nelle proprie mani e con una vittoria potrebbe aumentare ulteriormente il distacco dalle inseguitrici. Per l’, invece, l’obiettivo è limitare i danni e provare a segnare almeno un gol contro una difesa non sempre impeccabile.Probabili Formazioni di(4-2-3-1):Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Coman;