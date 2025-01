Juventusnews24.com - Balzaretti non ha dubbi: «Vlahovic è in una fase di difficoltà, il problema della Juve è questo»

Federico Balzaretti, ex calciatore, ha commentato così il momento di Juventus e di Dusan Vlahovic: le sue dichiarazioni

Federico Balzaretti ha commentato ai microfoni di Prime Video la sconfitta Juventus in Champions League contro il Benfica e il momento del club bianconero. Di seguito le parole dell'ex calciatore:

PAROLE – «Davanti la produzione non è altissima. Non abbiamo visto conclusioni di Vlahovic, è in una fase di difficoltà. Dietro ne mancavano tanti, ma paradossalmente l'errore lo ha fatto Gatti, l'unico difensore di ruolo»