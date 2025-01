Washington incidente tra un aereo passeggeri e un elicottero militare | A bordo 60 passeggeri – Il video

Leggi su Open.online

Unha coinvolto unCRJ-700 in grado di trasportare fino a 70 persone e unal Reagan National Airport di Arlington, Virginia, vicino a. Il volo dell’American Airlines della compagnia aerea PSA e unSikorsky H-60 si sono scontrati intorno alle 21:00 ora locale. Le immagini dell’sono state registrate da una webcam di Earthcam. Si vede l’dell’American Airlines in fase di atterraggio che viene colpito dall’. Il Black Hawk è piombato a terra, arrivando di lato. La visuale sembra chiara e l’sembrava avere il tempo per cambiare direzione. Nelun bagliore illumina la zona, poi i due velivoli precipitano nel fiume Potomac.L’tra l’e il Black HawkAdell’schiantatosi sul Potomac c’erano 60e quattro membri dell’equipaggio.