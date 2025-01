Lettera43.it - Terra dei Fuochi, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia: «Mette a rischio la vita degli abitanti»

Leggi su Lettera43.it

Ladihatoper non aver preso le dovute misure atte a proteggere ladelladei, l’area campana coinvolta nei decenni scorsi nell’inmento di rifiuti tossici. Per la Cedu, le autorità del nostro Paese mettono aladei cittadini e devono introdurre senza indugio misure generali in grado di affrontare in modo adeguato il fenomeno dell’inquinamento in questione. Il caso era stato portato davanti allada 41 cittadini residenti nelle province di Caserta e Napoli e cinque organizzazioni con sede in Campania.ha due anni di tempo per affrontare la situazionedei(Getty).«Lo Stato italiano non ha risposto alla gravità della situazione con la diligenza e la rapidità richieste, nonostante fosse a conoscenza del problema da molti anni», ha scritto la