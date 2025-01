Ilrestodelcarlino.it - Ramon Bueno Ardite all’Italservice

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volto nuovo in casa biancorossa:è un nuovo giocatore dell’Italservice Pesaro. Esperienza e qualità, quindi, alla corte di mister Davide Bargnesi. Ennesimo sforzo di patron Lorenzo Pizza e della sua famiglia, volto a rinforzare un organico colpito dalla partenza di Oitomeia e, purtroppo, dal grave infortunio rimediato da Wittig. Il capitano della Nazionale tedesca ha riportato una frattura al quinto metatarso di un piede e sarà out per diverse settimane. Tornando a, è un profilo che si conosce alla perfezione in Italia e i tifosi dell’Italservice lo hanno visto all’opera di recente, nell’appuntamento casalingo disputato contro il Benevento, sua ex squadra. Tra le altre, si ricordano le esperienze con Asti, Luparense, Jaén (Spagna), Rieti, CMB Matera, Fortitudo Pomezia e CDM Genova.