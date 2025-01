Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy mi ha fatto ubriacare e mi ha costretto a fare sesso per dimostrargli che si poteva fidare di me”: l’ex assistente Philip Pines sgancia la bomba

In attesa del processo per traffico sessuale e accuse di racket del 5 maggio, arriva un’altra testimonianza controe stavolta èPhil, dal 2019 al 2021, a parlare di cosa accadesse ai famosi festini del rapper. Il tutto è stato documentato in “The Fall of Diddy”, già disponibile su Max nei Paesi in cui è attivo il servizio e in arrivo in Italia in esclusiva streaming su discovery+ dal 18 febbraio.Il docu-film presenta resoconti esclusivi e immagini inedite perluce sulle accuse di violenze e reati che hanno colpito il magnate della musica. Attraverso queste interviste, unite ad una vasta raccolta di filmati d’archivio, “The Fall of Diddy” dipinge il quadro di un magnate che si ritiene abbia esercitato il suo potere e la sua influenza per perpetrare, per decenni, una serie di abusi e violenze.