Medioriente: Idf, soldatessa Agam Berger è in territorio israeliano

Torino, 30 gen. (LaPresse) – La, rilasciata da Hamas, ha attraversato il confine con Israele. Lo riferisce l’Idf, citato da Times of Israel.è stata scortata fuori dalla Striscia di Gaza dalle forze speciali israeliane, dopo essere stata consegnata loro dalla Croce Rossa. L’Idf la sta conducendo in una struttura vicino al confine per un controllo iniziale e per incontrare i suoi genitori per la prima volta dopo 482 giorni di prigionia da parte di Hamas.