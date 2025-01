News.robadadonne.it - Maturità 2025: le materie della seconda prova e la grande novità del 6 in condotta

Leggi su News.robadadonne.it

Gli oltre 500 mila studenti italiani attesi dall’esame di Stato, che prenderà il via il prossimo 18 giugno, hanno conosciuto da poche ore quelle che saranno le seconde prove scritte per ogni indirizzo.Non ci sono grosse sorprese, soprattutto per quanto riguarda la tanto temuta doppia materia, possibile da normativa, che invece anche quest’anno non sarà presente nellascritta; buone notizie anche per quanto riguarda i commissari, che dovrebbero essere tutti interni, mentre la primadi italiano sarà affidata a un commissario esterno.Vediamo quindi quali sono alcune delle seconde prove dei principali indirizzi scolastici:Liceo classico: Lingua e cultura latinaLiceo scientifico: MatematicaLiceo scienze umane: Scienze umaneLiceo linguistico: Lingua e cultura straniera 1Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizioniNiente fisica per i ragazzi dello scientifico, quindi, e unritorno per il latino al classico.