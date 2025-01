Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 30 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di302025 Arietela Luna nuova! Prosegue il transito in Acquario, novilunio che si combina con il favorevole Giove, per voi significa una nuova apertura nel lavoro e nelle finanze, con sorprese molto piacevoli anche in amore. Venere è ormai alle porte del vostro segno, inventate un nuovo sogno. Non mancano le difficili condizioni di competitività e di rivalità, nel mondo del lavoro e della carriera, ma gli ostacoli sono superabili se agite nei modi giusti e con persone giuste. Toro Il vostro senso della realtà e della concretezza vi sarà di grande aiuto in questo giorno di Luna instabile per i rapporti con l'ambiente professionale, impulsiva per i legami affettivi.