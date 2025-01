Ilrestodelcarlino.it - Guida in stato di ebbrezza. Un 50enne va in carcere

Un uomo di 50 anni èarredai carabinieri della Stazione di Cesenatico, in esecuzione del provvedimento di condanna definitivo, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Savona. L’uomo deve espiare la pena definitiva di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e pagare un’ammenda di mille euro. Eracondannato due mesi fa, nel novembre scorso, per reiterate guide indicommesse nel 2023; èrintracciato dai carabinieri di in un hotel di Cesenatico, che lo hanno accompagnato alla Casa circondariale di Forlì, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria ligure che ha emesso il provvedimento detentivo. Si tratta di un episodio atipico, specie in Italia, dove in molti sostengono che "in galera non ci va nessuno". Quest’ultima affermazione tuttavia è uno dei tanti luoghi comuni, visto che le carceri italiane letteralmente scoppiano ed in alcuni casi ospitano addirittura il doppio dei detenuti per le quali sono state costruite ed organizzate.