Ilgiorno.it - Droga in stazione: il pusher recidivo arrestato per la seconda volta in tre giorni

Leggi su Ilgiorno.it

Monza, 30 gennaio 2025 – Lunedì 27 gennaio scorso era statodopo un lungo e pericoloso inseguimento in cui il fuggitivo, untunisino, in sella a un motorino rubato si era messo ad andare contromano e salendo sui marciapiedi. Processato e rilasciato con l'obbligo di non tornare più in città, aveva in realtà ripreso a spacciare come prima. E giovedì, alle 15.45, gli agenti lo hanno notato di nuovo nella piazza antistante laferroviaria. Continuava a spostarsi avanti e indietro, avvicinandosi ad alcuni cittadini in transito, ed in una di tali circostanze uno di questi, un uomo di circa 50 anni, dopo una breve conversazione, gli aveva consegnato un oggetto in cambio di una banconota. Pertanto, i poliziotti hanno controllato quello che appariva a tutti gli effetti come un cliente, trovandolo in possesso di un pezzo di hashish, acquistato poco prima per 10 euro.