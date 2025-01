Formiche.net - Difesa comune? Serve più integrazione. Ora l’Italia è più centrale in Ue. Parla Salini (Ppe)

Venendo meno la forza propulsiva di Francia e Germania, oraha due strade davanti a sé. Sfruttare il suo rapporto privilegiato per “rafforzare la coesione europea, acquistando ancor più autorevolezza nei rapporti con Bruxelles e in generale come player internazionale oppure isolarsi. È chiaro che il governo italiano sia intenzionato a seguire la prima strada”. A dirlo su Formiche.net è l’eurodeputato del Ppe, Massimilianoche, in premessa, fissa come priorità dell’agenda politica dell’Unione la. Con alcuni presupposti irrinunciabili.Partiamo da Francia e Germania, due Paesi leader per lo meno nei “vecchi” assetti dell’Ue. Questa incertezza politica di entrambi i Paesi che scenario provocherà?Non saranno più quei due Paesi a determinare, come è stato fino a oggi, le sorti dell’Unione.