Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, suoi gli unici lampi nel buio di Juve-Benfica. Il portoghese non basta più: i numeri della partita

di Enrico Pecciglineldi. Focus sui numeri della partita dell’esternoSolo qualche lampo di Francisconeltotale di. La squadra di Thiago Motta ha vissuto in Champions League una delle peggiori partite della stagione ed uno dei pochi a salvarsi è stato proprio l’esterno. L’unico a tentare di creare qualcosa di pericoloso, l’unico a puntare gli avversari e provare dribbling. Ladi Thiago Motta ha faticato ancora una volta a rendersi pericolosa e, come al solito, si è affidata al suo uomo migliore negli uno contro uno. Stavolta, però, nemmenoè riuscito a fare la differenza, con la difesa delche è riuscita a limitarlo. Ecco i numeri della sua partita.: tocchi, occasioni, dribbling, i numeri della partita dell’esternoIn unain evidente crisi ed in grandissima difficoltà contro ilè stato l’unico bianconero a creare qualche pericolo.