Companion la recensione | e se gli androidi dicessero basta?

Il film:, 2025. Diretto da: Drew Hancock. Genere: Thriller, Fantascienza. Cast: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillen. Durata: 97 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima stampa, in lingua originale con sottotitoli in italiano.Trama: La morte improvvisa di un milionario dell’hi-tech porta scompiglio nel corso di un tranquillo weekend di villeggiatura all’interno della casa del magnate. Nella sua dimora, sono infatti state invitate alcune coppie, tra cui quella formata da Iris e dal suo partner; un weekend che presto diventerà un incubo ed occhi aperti.A chi è consigliato?è la proposta perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di un film alternativo per trascorrere un San Valentino al cinema: satira fantascientifica sulla tossicità di alcune relazioni sentimentali, il film di Drew Hancock è anche il lungometraggio più consigliato per chi è inoltre alla ricerca di un cinema di genere che sappia intrattenere senza essere troppo autoindulgente o serioso.