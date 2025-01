Metropolitanmagazine.it - Chi è Gabriella Labate, la moglie di Raf: “Lui rimase folgorato da me”

è nota al pubblico per essere ladel cantante Raffaele Riefoli in arte Raf che ha sposato nel 1996. Oggi è direttrice della scuola di danza Angel’s Gate Studio. Nel corso della sua carriera oltre ad essere stata la prima ballerina del Bagaglino di Pingitore, ha presentato programmi televisivi sulle reti Mediaset quali Biberon con Pippo Franco, Cocco, Scherzi a parte e Stasera mi butto. Nel 1994 Carlo Vanzina le ha riservato una parte nel cast di SPQR 2000 e 1/2 anni fa.ha conosciuto Raf nel 1987 a Saint Vincent, durante le prove di uno spettacolo. Lui l’ha notata subito ed è rimastodalla sua bellezza, lei al contrario non è apparsa per nulla interessata. Raf ha iniziato a provare la sua canzone, davanti a una platea vuota. Lei si è messa a sedere e ha cominciato a fissarlo.