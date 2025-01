Cdp Scannapieco | 81 mld in 3 anni per l’Esg Così attiveremo investimenti per circa 270 miliardi

Leggi su Ildenaro.it

“Cassa Depositi e Prestiti resta realista e consapevole dell’importanza e dell’impatto delle tematiche Esg sul sistema economico, sul territorio e sulla vita dei cittadini. Pensiamo solo, ad esempio, a quanto gli impatti del cambiamento climatico a livello economico-sociale siano sempre più forti. Abbiamo quindi scelto di mantenere un approccio concreto e responsabile disegnato nel nuovo Piano Strategico 2025-27 e nel nuovo Piano Esg. Per gli obiettivi che ci siamo prefissati, nei prossimi treCdp prevede di impegnare 81di euro di risorse (+24% rispetto al 2022-2024), in grado di attivareper170(+ 32% vs 2022-2024) anche grazie all’attrazione di capitali di terzi”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Darioaprendo i lavori a Milano del terzo Forum Multistakeholder.