Quotidiano.net - Borse europee in lieve rialzo in attesa della Bce, focus su tassi e trimestrali

Leggi su Quotidiano.net

in cautoinriunioneBce che taglierà idello 0,25% e darà indicazioni sulle future mosse di Francoforte. Parigi avanza dello 0,3%, Francoforte dello 0,2%, Londra dello 0,1% e Milano oscilla sulla parità mentre i future Usa sono in deciso, con gli investitori che sembrano aver digerito la pausa decisa ieriFed. I dati sul Pil del quarto trimestre di Italia, Germania e Francia hanno deluso le attese aumentando la pressione sulla Bce affinché proceda nell'allentamento monetario. Delude invece il dato sull'inflazione armonizzataSpagna a gennaio, leggermente superiore alle attese. I rendimenti dei titoli di Stato sono in calo nell'di una Bce morbida, con i Btp che scendono di quasi cinque punti base, al 3,61%, mentre lo spread con il Bund è poco mosso a 108 punti base.