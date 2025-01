Liberoquotidiano.it - Angelo Duro, ecco chi è la sua bellissima fidanzata (attrice)

Leggi su Liberoquotidiano.it

Alla presentazione del libro del figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, dal titolo Non ci sono Buone Notizie, si è presentata anche lei dove ha potuto incontrare l'altra regina del cinema italiano anni '80, Ornella Muti. Insieme diedero scandalo quarant'anni orsono con il film Appassionata, un bel gesto quello della Muti che è sempre rimasta amica della Giorgi. A condurre il dibattito Barbara Palombelli. “Sono preparato a perdere mia madre? No, nessuno lo può essere davvero” – le parole di Andrea Rizzoli – “Sono razionalmente consapevole che potrebbe succedere? Sì, ma questo mi aiuta fino a un certo punto. Quanti giorni avrò ancora con lei? Chi ha una persona cara che lotta per la vita, ragiona il tempo in questi termini”. “Avviene un mutamento sostanzialmente nel paradigma dell'esistenza: da ‘quando faremo una cosa' a ‘se riusciremo a farla'.