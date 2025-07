L' allenamento di David Corenswet per diventare il Superman perfetto

Il film di Superman è volato in sala già da un po' e, stando alle ottime recensioni, può anche pavoneggiarsi un minimo. In perfetta coerenza col suo ruolo sullo schermo, David Corenswet, ovvero il nuovo Clark Kent, oltreché punta di diamante della rivoluzione portata nell'universo DC di James Gunn, è dotato di una massa muscolare che farebbe invidia a qualsiasi metaumano, per dirla alla maniera della DC. Lo dimostra chiaramente in tutto il film: anche se Kal-El passa più tempo a farsi picchiare dai cattivi rispetto al consueto dei film di supereroi, non c'è mai il minimo dubbio sulla sua possanza fisica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'allenamento di David Corenswet per diventare il Superman perfetto

