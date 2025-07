Di certo non è solo “la nuova fiamma di Fedez”. Non solo gossip: Giulia Honegger è una stilista e imprenditrice. Capelli castani, occhi chiari, profilo Instagram blindato. Si chiama Giulia Honegger, è cresciuta a Milano, e oggi — oltre a essere al centro dell’attenzione per la sua presunta relazione con Fedez — si fa notare per il suo percorso personale e professionale. Insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, ha fondato il brand di moda Ayme, un progetto indipendente che esplora una femminilità libera da cliché e costruzioni. Il marchio è ancora giovane ma già seguito da una nicchia affezionata. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

© News.robadadonne.it - Chi è Giulia Honegger, l’imprenditrice che (forse) ha conquistato Fedez