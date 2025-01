Metropolitanmagazine.it - A vestire Carlo Conti per Sanremo 2025 sarà Stefano Ricci

“È un un grande onore. Spero di saper valorizzare la classe, la precisione e la modernità degli smoking che indosserò durante le cinque serate.vuol dire portare con me aun po di Firenze e della sua eleganza”. Cosìcommenta la nuova collab con la maison fiorentina, che ha precisamente sede a Fiesole, che lo accompagnerà in questoè lo stilista diperSenza fare troppi spoiler, sappiamo che tra pezzi più iconici ciun completo composto da giacca da cocktail in jersey di velluto blu, con rever a lancia e bordo in raso nero; a completare il completo un gilet sei bottoni e un pantalone in lana mohair neri. Per il sotto, una camicia con cannone coperto e polsi doppi in popeline. Per quanto riguarda gli accessori, sappiamo che saranno presenti dei gemelli in oro bianco, perla grigia e diamanti.