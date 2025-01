Metropolitanmagazine.it - 1595: la prima volta di Romeo e Giulietta sulla scena

Il 30 Gennaiola compagnia dei Lord Chamberlain’s Men porta sulle assi del The Theatre, che presto sarebbe stato demolito per far posto al ben più noto Globe Theatre, la più delicata, sacrale, zuccherosa e incosciente storia d’amore di tutti i tempi. È ladi, dopo che l’arci-nota (già nel ‘500) vicenda dei fanciulli sospirosi, osteggiati nella passione dalle famiglie crudeli, si era già diffusa in forma letteraria. La fonteria di William Shakespeare fu infatti il poema narrativo in rima baciata Tragicall Historye of Romeus and Juliet, scritto nel 1562 da Arthur Brooke. Monotono e moraleggiante, il bardo nondimeno lo segue fedelmente per quanto riguarda la trama. L’italiano Luigi da Porto aveva già raggiunto la giusta architettura narrativa, scrivendo tra il 1512 e il 1524 aveva scritto L’Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti.