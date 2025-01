Lapresse.it - Usa, la Federal Reserve lascia i tassi invariati a gennaio

Nella sua prima decisione sotto il nuovo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca la, la banca centrale americana, ha deciso di mantenered’interesse tra il 4,25% e il 4,5%. Lo si legge in una nota diffusa dalla stessa Fed. La decisione, annunciata al termine della riunione del comitato direttivo (Fomc), è in linea con le attese.Powell: “Non ho avuto contatti con Trump”Al World Economic Forum di Davos, però, il neo-presidente Trump aveva chiesto alla Fed un calo “immediato” deidi interesse, che non si è materializzato. A un giornalista che gli chiedeva di commentare la richiesta, il presidente della banca centrale, Jerome Powell, ha risposto: “Non ho avuto contatti” con Donald Trump. “Non intendo fare alcun commento in merito a quello che ha detto il presidente.