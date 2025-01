Udine20.it - Un weekend al cardiopalma per la Pallamano Cus Udine

Due pareggi e una sconfitta di misura: le friulane danno segni di miglioramento e se la giocano fino all’ultimo minuto nell’ultimodi gareIl 2025 dellaCusera cominciato in salita: sportivamente ma anche letteralmente con le cussine impegnate a Innsbruck. Dall’Austria erano tornate con una sconfitta di 31-24, nonostante fossero riuscite a rimanere in partita quasi fino all’ultimo. E’ seguita un’altra sconfitta, questa volta contro 3 Zinnen (20-30), un’avversaria che poteva fare affidamento su due giocatrici di grande esperienza. Infine, lo scorso sabato 25 gennaio, il Cus sfiora la vittoria contro il Laugen che strappa un pareggio a tempo scaduto.Una partita combattuta con i denti contro la terza classificata Laugen. Le friulane dimostrano un gioco duro fin dai primi minuti tenendosi in vantaggio, sebbene con le altoatesine sempre alle calcagna.