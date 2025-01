Cityrumors.it - Un recente studio, conferma l’inefficienza sul posto di lavoro per chi si fa le canne

Leggi su Cityrumors.it

Ora è messo nero su bianco che il principio attivo della marijuana rende il consumatore meno presente e fa calare il suo rendimento suldiUndell‘University of Colorado School of Medicine rivela come adulti tra i 22 e i 36 anni, considerati consumatori abituali di Cannabis, mostrino lacune in particolari aree delle funzioni cognitive. I ricercatori tramite alcuni test hanno visto ridursi la loro attività cerebrale durante alcuni specifici compiti che valutavano la memoria di.Unsuldiper chi si fa le– Cityrumors.itL’utilizzo della Cannabis o dei derivati della marijuana in genere, resta ancora molto alto in Italia. Sul totale delle operazioni di polizia svolte nel 2023, il 47% ha riguardato la Cannabis, con quasi 10mila sequestri per circa 67 tonnellate requisite, cui si aggiungono 156mila piante.