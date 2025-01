Iodonna.it - Un colosso di ghiaccio grande il doppio di Londra alla deriva

Leggi su Iodonna.it

(askanews) – È lungo più di 80 chilometri e ha una estensione due volteil piùiceberg del mondo che si sta spostando lentamente nell’Oceano Atlantico meridionale dall’Antartide verso la Georgia del Sud. La potenziale collisione del gigantesco muro di, denominato A23a, con l’arcipelago britannico minaccia un’area di riproduzione cruciale per la fauna selvatica nell’Atlantico meridionale. Laura De Santis: per due mesi in Antartide a studiare il clima guarda le foto «Si sta sciogliendo e quando questi iceberg si sciolgono,fine si fratturano in molti, molti iceberg più piccoli e, a quel punto, si sciolgono relativamente in fretta – ha spiegato Andrew Meijers, oceanografo fisico presso il British Antarctic Survey –.