Teatro | in scena all’Instabile Lavali col fuoco cantata semiseria di Mario Brancaccio e Aurelio Gatti

Sarà ilInstabile di Napoli a ospitare, da sabato 1 febbraio 2025 alle ore 20.00 (in replica domenica 2) lo spettacolocolcon la drammaturgia di, che firma anche la regia.Presentato da TTR Ildi Tato Russo in collaborazione con MDA Produzioni, Teatri di Pietra, Gruppodel’79 l’allestimento mette inframmenti di canzoni e prose tratte da grandi autori partenopei, in una riproposizione tutt’altro che antologica.Monica Assante di Tatisso,, Simona Esposito, Anna Spagnuolo e Francesco Viglietti daranno vita, in, al bradisismo psichico degli interpreti e della loro storia recente, le surrealtà e le deflagrazioni di un gruppo di attori che non si convincerà mai a scomparire, accompagnati dalla musica dal vivo di Michele Bonè e Gennaro Esposito.