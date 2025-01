Anteprima24.it - Teatro delle Arti di Salerno, al via la rassegna “Fo Teatro”

Tempo di lettura: 2 minutiPrenderà il via venerdì 31 gennaio alle ore 21:00 aldila“Fo”, curata da Antonello Ronga e Chiara Natella, con tre appuntamenti dedicati ald’innovazione. Ad aprire la programmazione sarà lo spettacolo “Tu 2.0”, proposto dalla compagnia Artenauta.Lo spettacolo, scritto e diretto da Simona Tortora, con l’aiuto alla regia di Luigi Fortino e l’aiuto alla drammaturgia di Maria Luisa Rescigno, offre una riflessione originale e provocatoria sulla comunicazione umana e la sua evoluzione.Se Stanley Kubrick in 2001: Odissea nello spazio ha raccontato l’origine dell’umanità attraverso il Monolite, “Tu 2.0” parte dal pronome di seconda persona singolare, TU, come chiave di trasformazionescimmie in esseri umani.