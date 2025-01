Oasport.it - Skicross: Deromedis a caccia di Wilmsmann a Veysonnaz. Vietato sbagliare

Leggi su Oasport.it

commettere errori. Manca poco alla quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di, evento in scena in quel di, in Svizzera, dal 30 gennaio al 2 febbraio. Un appuntamento di fondamentale importanza per Simone, in piena corsa per conquistare la prima sfera di cristallo della sua carriera.Ricordiamo velocemente la situazione nella classifica generale: al momento il trentino occupa la seconda posizione con 385 punti, settanta lunghezze in meno rispetto al diretto rivale, il tedesco Florian, leader con 455. Relativamente vicini all’azzurro c’è poi il transalpino Youri Duplessis Kergomard, terzo a 305 davanti all’elvetico Alex Fiva, quarto con 304. La pista svizzera ha dato risposte positive al nostro portacolori in passato. Nel 2021, in occasione della gara d’esordio,conquistò un diciassettesimo posto, per poi attestarsi sempre in top 5: nel 2022 fu secondo, nel 2023 quinto, mentre l’anno scorso quarto.