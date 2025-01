Liberoquotidiano.it - Sinner rivela la telefonata di pochi secondi coi genitori dopo gli Australian Open: fa una sola domanda...

Terzo Slam messo in bacheca e adesso stop, ci vuole un po' di relax. Niente torneo di Rotterdam, quindi, per Jannikche non potrà, così, difendere il titolo conquistato l'anno scorso. E nemmeno la tanto attesa visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Così, da Melbourne si va dritti a Sesto Pusteria, quella che di fatto è la sua vera casa. Già avvisati inellapost-vittoria per assicurarsi che fosse tutto ok. Questa l'unicarivolta dal campione azzurro, così come avvenne l'anno scorso.minuti, senza troppi giri di parole, per controllare che nella sua terra d'origine non ci siano problemi, dove vivono papà Hans Peter e mamma Siglinde. Lo stessoha raccontato il momento intimo con la sua famiglia: "Ho chiamato casa solo per controllare che fosse tutto ok, ma una cosa veloce, poi ci siamo salutati".