Lanazione.it - Se il piatto lo porta Bob. Un cameriere robot salva il ristorante senza personale

Casole d’Elsa (Siena), 29 gennaio 2025 – Nell’unicodi Monteguidi, piccolo paese di nemmeno cento anime nel comune di Casole d’Elsa, a servire ai tavoli c’è la titolare, Marisa Fais, accompagnata da undi nome Bob. Ci troviamo nel classico paese toscano arroccato sulle colline descritte da Carlo Cassola, un luogo che sembra uscito da una cartolina: vicoli e campagne silenziose, viti, ulivi e una quiete che invita al relax. Dietro a questa immagine da sogno si cela una realtà tutt’altro che idilliaca per chi ha un’attività e non trova camerieri. È il caso delforte’ che, dopo aver lottato per anni alla ricerca di, ha optato per un. È un martedì a pranzo ed i tavoli sono quasi tutti pieni, alcune persone di passaggio, cacciatori e clienti fissi.