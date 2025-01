Lanazione.it - Scatta l’indagine dell’Istat sulla “vita quotidiana“

Leggi su Lanazione.it

GUBBIO - Si chiama “Aspetti dellache Istat sta svolgendo per studiare, tra gli altri temi, le abitudini dei cittadini nell’impiego del tempo libero, le condizioni di salute, la partecipazione sociale e politica, l’uso delle tecnologie informatiche. I dati raccolti hanno come obiettivo quello di orientare le politiche e gli interventi delle pubbliche amministrazioni volti a migliorare la qualità delladelle persone.è inserita nel Programma statistico nazionale e si sta svolgendo con diverse tecniche: questionari online, contatto diretto da parte di un rilevatore incaricato dal Comune, questionari cartacei da compilare autonomamente che poi verranno ritirati a domicilio. Il rilevatore incaricato dal Comune che si recherà di persona dalle famiglie sarà munito di tesserino di riconoscimento da esibire al momento del contatto e biglietti da visita, da lasciare in caso di assenza per informare dell’avvenuto tentativo di contatto.