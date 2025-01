Movieplayer.it - Sanremo 2025, Annalisa ha detto no a Carlo Conti? "Con quelli non salgo sul palco", il retroscena shock

Leggi su Movieplayer.it

Secondo un'indiscrezione, la cantante avrebbe deciso di rinunciare alla co-conduzione della kermesse canora dopo aver scoperto i nomi degli altri protagonisti con cui avrebbe dovuto condividere il. Il conto alla rovescia per il Festival diè iniziato e, come ogni anno, insieme all'attesa per la kermesse musicale arrivano anche gossip e indiscrezioni. L'ultima riguarda, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano, che dopo il terzo posto dello scorso anno con Sinceramente non tornerà in gara ma sarà presente nella serata delle cover per un duetto speciale con Giorgia. Il rifiuto Ma cosa si cela dietro la sua assenza tra i co-conduttori del Festival? Per mesi si è parlato di un possibile coinvolgimento dell'artista ligure accanto a, voce che sembrava essere .