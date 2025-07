Sinner ma cosa ha fatto Alcaraz il giorno dopo | social impazziti!

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon continua a far parlare anche fuori dal campo, stavolta sui social. Dopo aver conquistato il suo primo titolo sull’erba londinese e il quarto Slam della carriera, il numero uno del mondo ha condiviso con i fan una serie di scatti di quella giornata storica. E tra le decine di migliaia di commenti, ce n’è uno che ha attirato piĂą di tutti l’attenzione: quello del suo rivale sconfitto in finale, Carlos Alcaraz. “ Meritato Jannik. Goditi questo momento. Altri in arrivo ”: queste le parole dello spagnolo, che hanno raccolto in poche ore oltre 30mila like, superando ogni altro commento sotto al post di Sinner. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner, ma cosa ha fatto Alcaraz il giorno dopo: social impazziti!

Milan-Bologna, c’è anche Sinner a fare il tifo per i rossoneri. Il messaggio social - Finale di Coppa Italia, Milan e Bologna si stanno giocando il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico di Roma.

Internazionali d’Italia, a vedere Musetti c’era Chiara Ferragni. Sui social: «Stasera tenetela lontana da Sinner» - Oggi agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, tra il pubblico del Foro Italico per Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaras c’era anche lei: Chiara Ferragni.

Adriano Panatta: «Musetti ha fatto vedere a tutti come si gioca davvero a tennis». Critiche sui social: «Come fai a non citare Sinner?» - «Ha fatto vedere a tutti come si gioca a tennis veramente. Lo ringrazio perché avevo perso ogni speranza, invece forse non tutto è perduto».

Sinner, chi è mamma Siglinde: le lacrime a Wimbledon, la fuga dal torneo di Roma, il figlio adottato e il lavoro nella casa vacanze di famiglia - Siglinde Sinner ormai è una faccia: la mamma di Jannik dopo il trionfo del figlio a Wimbledon è entrata nel cuore di tutti. Come scrive msn.com

Sinner in imbarazzo davanti ai principi della Royal Family che tifavano Alcaraz: cosa gli ha detto - Jannik Sinner ha incontrato dopo la finale di Wimbledon il Principe William, con la Principessa Kate e i figli George e Charlotte ... Si legge su fanpage.it