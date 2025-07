resident alien sorprende con un colpo di scena dopo 4 anni

La sesta puntata della quarta stagione di Resident Alien intitolata “Soul Providers” segna un momento cruciale nella narrazione, introducendo elementi innovativi e ampliando la lore dell’universo sci-fi della serie. Questa fase della produzione si distingue per l’inserimento di nuovi personaggi extraterrestri e approfondimenti sulla cultura aliene, offrendo agli spettatori una visione più ricca e complessa del mondo oltre il pianeta Terra. la scoperta di un nuovo membro della specie di harry. l’esordio di stephen root nel cast come padre di harry. In un episodio che ha sorpreso positivamente i fan, il debutto del padre di Harry, interpretato da Stephen Root, rappresenta solo il secondo membro conosciuto della sua razza ad apparire nello show. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

