Col fucile nella lavanderia dell’ex finanzieri cercano di fermarlo ma parte un colpo in strada | paura a Trento

Protagonista della vicenda un settantenne che pare volesse intimidire la ex moglie. Una pattuglia della Guardia di Finanza è intervenuta per disarmarlo ma, durante la colluttazione, dal fucile è partito un colpo che per poco non ha centrato i due militari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

