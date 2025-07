Conclusi i lavori sulla Sp1 Dir nel Comune di Oppido Mamertina | la soddisfazione di Versace

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace con delega alla viabilitĂ , ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dei lavori di manutenzione e posa dell'asfalto sulla strada Sp1 Dir, principale strada del territorio di Oppido Mamertina, eseguiti dalla CittĂ metropolitana di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Conclusi i lavori sulla SP 1 Dir tra i Comuni di Oppido Mamertina e Taurianova - Un altro intervento effettuato in queste settimane, sulla scia di quelli eseguiti sul versante Ionico e rientrante nella lista degli obiettivi di ripristino e salvaguardia del sistema viario del nostro territorio metropolitano durante il secondo mandato dell'Amministrazione guidata dal sindaco.

Conclusi i lavori sulla SP1 DIR nel Comune di Oppido Mamertina - Si sono conclusi i lavori di scarifica, manutenzione e posa dell’asfalto nella SP1 DIR, principale strada del territorio di Oppido Mamertina eseguiti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Riporta reggiotv.it

Reggio. Conclusi i lavori sulla SP 1 Dir tra i Comuni di Oppido ... - MSN - Versace: "procede il programma di adeguamento delle arterie stradali con azioni manutentive profonde" The post Reggio. Secondo msn.com